Van'ın Başkale ilçesinde eksi 22 derece soğuğa rağmen görev yapan jandarma personelleri hayvanları da unutmuyor.

Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, yolda bir tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti.

Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan ve uzun süre aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.