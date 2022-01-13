Ardahan'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları, doktor, hemşire ve sağlık personelinin sahadaki yoğun mesaisiyle devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşmak için günün ilk ışıklarıyla çalışmalara başlayan ekipler, özel kıyafetlerini giydikten sonra araçlarla köylere götürülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan ekipler, ulaştıkları köylerdeki evlerde ya da okullarda soba etrafında ısındıktan sonra vatandaşları aşılamaya başlıyor.

"Vatandaşımızdan tek istediğimiz, aşı olsunlar"

Merkeze bağlı Beşiktaş ve Tepeler köyünde çalışma yapan ekipler, vatandaşları okulda aşıladıktan sonra evinden çıkma imkanı olmayanların da ayağına giderek aşısını yaptı.

Dr. Halenur Korkmaz, tüm olumsuzluklara rağmen aşı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aşı hizmetini en ücra köylerdeki vatandaşlara da ulaştırmak için gayret ettiklerini anlatan Korkmaz, "Kar ve soğuk havanın yanı sıra zaman zaman köpek saldırıları bile oluyor. Ama biz tüm bu zorluklara rağmen aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşımızdan tek istediğimiz, aşı olsunlar" dedi.