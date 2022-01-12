Doğuştan spastik engelli Oğuz Mucurluoğlu, daha 10 yaşındayken okuma azmiyle TRT ekranlarında izleyicileri şaşırtmıştı.

Aradan geçen 40 yılda Mucurluoğlu 4 üniversite bitirdi, 4 kitap yazdı. Mucurluoğlu, 40 yıl sonra annesiyle birlikte kapısını TRT Haber'e açtı.

Okumaktan vazgeçmediğini vurgulayan Mucurluoğlu, ''Yıllar sonra izledim kendimi. Çok duygulandım... Orada 10 yaşındaydım. Ben hiç pes etmedim. 40 yıl önce nasıl en büyük zevkim okumaksa yine okumak. Okumaktan vazgeçmedim. En büyük destekçim annem oldu'' dedi.

''Oğuz'la beraber okul hayatının tozunu yutmuş oldum''

Küçük yaşta evlendiğini söyleyen anne Meral İpek, "Okulu bitiremedim. Oğuz'la birlikte bütün okul hayatının tozunu yutmuş oldum'' dedi.