İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğan Mustafa Ünlü, bir bacağı diğerinden 10 santimetre kısa dünyaya geldi. Ailesi tarafından 1963 yılında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine getirilen Ünlü, bir yıl arayla 2 ameliyat geçirdi.

Uzun bacağından alınan kemik sayesinde boyu eşitlenen Ünlü, doktorunun önerisiyle hastane bünyesinde kurulan protez atölyesinde işe başladı.

Dünyanın farklı noktalarındaki hastalara protez yapıyor

Birçok çocuğa protez yapan Ünlü, mesleğini Almanya'da sürdürmeye karar verdi. Yurt dışında farklı protez ve ortez yapmayı öğrenen Ünlü, 10 yıl sonra da Türkiye'ye döndü.

İzmir'in Alsancak semtinde "Teknik Ortopedi" ismini verdiği atölyeyi kuran Mustafa Ünlü, dünyanın birçok ülkesinden kendisine gelen engelli hastalara yaptığı kol ve bacak protezleriyle onların yeniden hayata bağlanmasını sağladı.

''Yaklaşık 8 bin engellinin yeniden kol ve bacaklarını kullanmasını sağladım''

Mesleğini büyük bir tutkuyla yapan, sabahın erken saatlerinde atölyesindeki makinelerin başına geçen Ünlü, enerjisi ve iş disipliniyle genç meslektaşlarına örnek oluyor.

Mesleğini Türkiye'de sürdürdüğü için hiç pişman olmadığını, her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini dile getiren Mustafa Ünlü, şunları anlattı:

"Engelli bir hastanın doğal olarak yeni hayat beklentisi oluyor. Ben de ameliyat geçirdim, ayağım kangren olabilirdi. Kendimi onların yerine koyarım. O şekilde düşünüp hastalarıma öyle davranırım. Hastalarım da bana güvenir. Meslek hayatım boyunca Türkiye'de ve Almanya'da kol ve bacak protezi olmak üzere yaklaşık 8 bin engellinin yeniden kol ve bacaklarını kullanmasını sağladım. En küçük hastam 1 yaşındaydı. Çift taraflı diz altında bacakları yoktu, ona protez yapmıştım. Şimdi hastam 40'lı yaşlarda. Meslek hayatım boyunca yaklaşık 40 kişiye mesleği öğrettim, bunların içinde kendi atölye ve fabrikalarını açanlar var."

''İşimi yaptıktan sonra benden mutlusu yok''

Hastalarının ilk adımlarını attığı anlarını hiç unutamadığını dile getiren Ünlü, "Filistinli bir hastam var, kurşun yarası nedeniyle 4 yıldır yürüyemiyordu, bacağı ampute olmuştu. Yaptığımız protezlerle yürüyünce gözyaşlarını dökmeye başladı. Aynı şekilde hüzünlendim neredeyse ben de gözyaşı dökecektim. İşimi yaptıktan sonra benden mutlusu yok" dedi.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yaptığını vurgulayan Ünlü, atölyede olduğu zamanlar kendisini özgür hissettiğini sözlerine ekledi.