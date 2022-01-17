Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da sopa ve bıçaklarla yürüyen 19 Suriyeli sınır dışı edildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da geçen hafta döner bıçakları ve sopalarla yürüyen Suriyeliler hakkında emniyet güçleri harekete geçti. Gözaltına alınan 20 Suriyeli'den 19'u sınır dışı edildi.
Geçen hafta Adana'nın merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bir grup Suriyeli ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdü.
Adana emniyeti, büyük tepki çeken olayla ilgili inceleme başlattı. Olaya karıştıkları tespit edilen 20 Suriyeli gözaltına alındı.
Emniyette sorgulandıktan sonra Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerden 19'u ülkelerine gönderildi.
Şüphelilerden birinin adli sürecinin devam ettiği açıklandı.
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