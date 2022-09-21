İnsansız hava araçları, yurt güvenliği için yılın her günü gökyüzünde görevde. İHA pilotları da komuta merkezinde 24 saat esasına göre mesai yapıyor.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev alan İHA ve SİHA pilotları 7 aşamadan oluşan zorlu eğitimden geçiyor. Bu eğitimler yaklaşık bir yıl sürüyor.

Eğitimleri geçemeyen pilot olamıyor

İnsansız hava araçlarının pilotaj eğitiminde en önemli safhalarından biri simülatörde yapılan bire bir eğitimler. İHA Komuta Merkezi'yle bire bir oranda aynı şekilde hazırlanan simülatör alanında yapılan eğitimleri geçemeyen hiçbir kursiyer İHA pilotu olamıyor.

Tüm senaryolar simülatörde de test ediliyor

Pilot adayları, simülatöre gerçek bir göreve gider gibi giriyor, tüm senaryolar simülatörde de test ediliyor.

Simülatör eğitimi boyunca çeşitli acil durumlara nasıl tepki verildiğini ölçtüklerini ifade eden bir yetkili, "Çeşitli senaryolara dayalı eğitimlerimiz oluyor. Burada İHA pilotu adayımızın sakinliği, durumu algılaması, yorumlaması ve verdiği tepkiler bizim kriterlerimiz" dedi.

Pilotaj eğitimini başarıyla tamamlayanlar İHA pilotu olarak göreve başlıyor. Pilotlar İHA Komuta Merkezi'nden operasyonları yürütüyor.

Pilotlar ilk yıllarında görevleri tecrübeli pilotlar eşliğinde yapıyor. Başarılı olan İHA pilotları yeni adayların eğitmenliğini de üstleniyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Seyit Taşdelen