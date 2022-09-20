Enerji ihtiyacı artıyor, fosil yakıtlar günden güne tükeniyor. Buna bağlı olarak elektrikli otomobil pazarı en hızlı büyüyen sektörlerden biri.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 2 bin 263'e yükseldi. Tüketicileri düşündüren ise uzun şarj süreleri.

Elektrikli otomobillerin pil şarj hızının düşük olması araç sahiplerinin karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorun. Ancak kuantum pil teknolojisi sayesinde bu süre 10 saatten 3 dakikaya kadar düşebilecek.

"Kuantum pil teknolojisi elektrikli otomobil pazarını olumlu yönde etkileyecek"

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, “Şarj süresi tüketici tarafında bir endişe kaynağıdır. Bu konuştuğumuz aslında 3 dakikalar olabilecek süreler. Kuantum pil teknolojisine mutlaka ARGE olarak girmeliyiz. Ama bir yandan da yeni nesil şarj teknolojilerine de kafa yormalıyız" diye konuştu.

Güney Koreli ve İtalyan bilim insanları şarj süresini düşürecek kuantum pil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Peki bu teknoloji Türkiye pazarına nasıl yansıyacak?

Milli otomobil projesi ile birlikte 2023 nisan ayından sonra şarj sürelerinde ciddi bir ilerleme kaydedileceğini söyleyen Bayram, "Tüketici tarafında gerçekten de yarım saatler 45 dakikalar konuşulmayacak artık yani 5 ile 10 dakika arasında şarj süreleri konuşulacak. İşte o zaman türkiye elektrikli otomobil pazarı hızlı bir artışa seyredecek" dedi.



Kamera: Selim Sinan Gümüş