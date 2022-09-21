HAVELSAN'ın geliştirdiği Sahil Gözetleme Yönetim Sistemi, denizlerdeki yasadışı hareketleri tespit edip hızlı müdahalede etkin rol oynuyor.

8 bin kilometrelik kıyı şeridi engebeli ve zorlu bir coğrafya. Sadece devriye ekipleriyle birkaç yüz metre ötedeki hareketleri izlemek zor ve zaman alıcı.

Tespit ve teşhis işlemi, sahillerde kurulan insansız radar istasyonları ile istasyonlara kurulan radarlar ve elektro optik algılayıcılarla sağlanıyor. Projede işbirliği yapılan tüm kamu kurumları denizlerdeki gemi hareketlerini takip edebiliyor. Alarm oluşturulan gemilere sahil güvenlik botları tarafından gerekli müdahale yapılarak, suç henüz girişim aşamasında engelleniyor.

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de 4 izleme merkezi ve 12 radar istasyonu kurulu.

Bu insansız istasyonlarda toplanan veriler Ankara'daki Harekat Merkezine aktarılıyor. Türk sularındaki hareketler bu sistem sayesinde merkezden anlık olarak takip ediliyor. Proje tamamlandığında, denizlerdeki tüm aksiyon, ihlaller, trafik, yasa dışı hareketler tek merkezden görülecek, bunun sayesinde devletin tüm ilgili kurumları bu sistemden faydalanabilecek.

Bu sisli sınırlarda her gün onlarca ihlal gerçekleşiyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde uluslararası hukuku ve insan hayatını hiçe sayan faaliyetleri de bu insansız gözcülerin radarında.