Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 27.08.2025 00:03

Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor

Dünyada ulaşımda çığır açması beklenen Hyperloop teknolojisi, TEKNOFEST 2025 kapsamında Türkiye’de sahneye çıkıyor.

Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
[Fotograf: AA]

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması, TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde başladı. Yarışma, 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Yerde ses hızına yakın hızlarda seyahat etmeyi mümkün kılabilecek Hyperloop sistemi, düşük basınçlı tünellerde, manyetik levitasyon ile raylara temas etmeden ilerleyen kapsüllere dayanıyor.

İlk kez 2013’te tanıtılan bu teknoloji, 2020 yılında ilk yolculu denemesini yapmış olsa da halen geliştirilme aşamasında ve dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışma, bu alanda genç mühendislerin bilgi birikimini artırmayı, yenilikçi çözümler geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Hyperloop Geliştirme Yarışması'na 2025 yılında 37 farklı ilden 280 takım ve 793 üye başvurdu. Zorlu raporlama ve test aşamalarını başarıyla geçen 7 farklı ilden 13 takım ve 279 yarışmacı, finale katılmaya hak kazandı. Yarışma, ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenleniyor.

Final aşamasında takımlar, kapsüllerini, özel olarak hazırlanmış 208 metre uzunluğundaki test tünelinde sergileyecek. Kapsüllerin manyetik levitasyon ile raylardan yükselerek hareket etmesi, hızlanması, belirlenen aralıkta frenleme sistemini devreye alarak güvenli bir şekilde durması bekleniyor. Tünel, çelik ile güçlendirilmiş yapısı, haberleşme ve güvenlik sistemleri ile gerçekçi bir test ortamı sunuyor.

Ödüller ve inovasyon kategorileri

Yarışmanın performans ödüllerine ek olarak, inovasyon ödülleri, çelik levitasyon ödülü ve kurul özel ödülü de sahiplerini bulacak.

İnovasyon ödülleri, elektromanyetik levitasyon, itki sistemi, altyapı, haberleşme, mekanik sistem (fren, entegrasyon, kapsül) ve sosyoekonomik etki kategorilerinde verilecek.

Dereceye giren takımlar, 250 bin lira birincilik, 200 bin lira ikincilik ve 150 bin lira üçüncülük ödüllerini kazanacak.

ETİKETLER
Teknofest Tübitak Ulaşım
Sıradaki Haber
TRT Bil Bakalım’dan 1071 Malazgirt Zaferi’ne özel yarışma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:42
Zelenski'den Rusya zirvesi için Türkiye ile görüşme mesajı
22:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
22:23
Ticaret Bakanlığından "domateslerin çöpe dökülmesiyle" ilgili açıklama
22:07
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
21:10
Bakan Fidan İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü
21:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve yapılmayacaktır
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
Kırgızistan’ın ışık kirliliğinden uzak coğrafyası
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ