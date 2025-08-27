Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması, TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde başladı. Yarışma, 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Yerde ses hızına yakın hızlarda seyahat etmeyi mümkün kılabilecek Hyperloop sistemi, düşük basınçlı tünellerde, manyetik levitasyon ile raylara temas etmeden ilerleyen kapsüllere dayanıyor.

İlk kez 2013’te tanıtılan bu teknoloji, 2020 yılında ilk yolculu denemesini yapmış olsa da halen geliştirilme aşamasında ve dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışma, bu alanda genç mühendislerin bilgi birikimini artırmayı, yenilikçi çözümler geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Hyperloop Geliştirme Yarışması'na 2025 yılında 37 farklı ilden 280 takım ve 793 üye başvurdu. Zorlu raporlama ve test aşamalarını başarıyla geçen 7 farklı ilden 13 takım ve 279 yarışmacı, finale katılmaya hak kazandı. Yarışma, ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenleniyor.

Final aşamasında takımlar, kapsüllerini, özel olarak hazırlanmış 208 metre uzunluğundaki test tünelinde sergileyecek. Kapsüllerin manyetik levitasyon ile raylardan yükselerek hareket etmesi, hızlanması, belirlenen aralıkta frenleme sistemini devreye alarak güvenli bir şekilde durması bekleniyor. Tünel, çelik ile güçlendirilmiş yapısı, haberleşme ve güvenlik sistemleri ile gerçekçi bir test ortamı sunuyor.

Ödüller ve inovasyon kategorileri

Yarışmanın performans ödüllerine ek olarak, inovasyon ödülleri, çelik levitasyon ödülü ve kurul özel ödülü de sahiplerini bulacak.

İnovasyon ödülleri, elektromanyetik levitasyon, itki sistemi, altyapı, haberleşme, mekanik sistem (fren, entegrasyon, kapsül) ve sosyoekonomik etki kategorilerinde verilecek.

Dereceye giren takımlar, 250 bin lira birincilik, 200 bin lira ikincilik ve 150 bin lira üçüncülük ödüllerini kazanacak.