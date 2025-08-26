Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
AA 26.08.2025 16:03

Astronomlar, Dünya'dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta gezegen keşfetti

Astronomlar, Dünya’dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta, genç bir yıldızın yörüngesinde dönen ve Jüpiter'e benzeyen yeni bir gezegen keşfetti.

Astronomlar, Dünya'dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta gezegen keşfetti

"Earth.com" sitesinin haberine göre, Hollanda’daki Leiden Üniversitesi, İrlanda’daki Galway Üniversitesi ve ABD’deki Arizona Üniversitesinden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen araştırmada tespit edilen yeni gezegene "WISPIT 2b" adını verdi.

Astronomlar, söz konusu keşfi, Şili’nin Atacama Çölü’nde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi’ne (ESO) ait Çok Büyük Teleskop (VLT) ile gerçekleştirdi.

Gökbilimciler, "WISPIT 2b" adı verilen gezegenin Dünya’dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta bulunduğuna işaret ederek, Jüpiter büyüklüğünde bir gaz devi halinde ve yaklaşık beş milyon yaşında olduğunu tahmin ediyor.

Galway Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve araştırmanın yazarlarından Christian Ginski, keşfe dair yaptığı açıklamada, genç yıldızları çok kısa süreli gözlemlerle tarayarak yanlarında bir gezegen ışığı görülebilir mi diye incelediklerini ve bu yıldızda beklenmedik şekilde çok halkalı bir toz diski keşfettiklerini aktardı.

Ginski, ilerleyen çalışmalarda, "WISPIT 2b"nin Güneş'in ilk formlarına benzeyen genç bir yıldızı çevreleyen toz diski içinde olduğuna inandıklarını kaydetti.

Çalışmanın bulguları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

