Parçalı Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2025 15:09

Japon gazetelerinden yapay zeka girişimi Perplexity AI'a telif hakkı ihlali davası

Japonya Merkezli "Nikkei" ve "Asahi Shimbun" gazeteleri, telif hakkı ihlali iddiasıyla ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Japon gazetelerinden yapay zeka girişimi Perplexity AI'a telif hakkı ihlali davası

Japonya'dan yayım yapan Nikkei ve Asahi Shimbun gazeteleri, ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Perplexity AI'ın Haziran 2024'ten bu yana haberleri yapay zeka destekli cevap üretmek için kullandığı iddia edilen açıklamada, telif hakkı ihlali gerekçesiyle toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminat davası açıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Perplexity AI'ın yanıtlarında, gazetelerin isimlerini veya haberlerini kaynak olarak gösterirken "haber içeriğinden farklı yanlış bilgileri gerçekmiş gibi" sunduğu ve bu durumun da gazetelerin itibarını zedelediği öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times da, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

ETİKETLER
Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Borsa'dan yeni rekor
15:41
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde 233 İslam alimi ve vaizi öldürdü
15:41
"Uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddiaları yalanlandı
15:37
İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra ilindeki saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi
15:15
Adana'da orman yangını: Müdahale sürüyor
15:06
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenledi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ