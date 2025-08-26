Japon gazetelerinden yapay zeka girişimi Perplexity AI'a telif hakkı ihlali davası

Japonya'dan yayım yapan Nikkei ve Asahi Shimbun gazeteleri, ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Perplexity AI'ın Haziran 2024'ten bu yana haberleri yapay zeka destekli cevap üretmek için kullandığı iddia edilen açıklamada, telif hakkı ihlali gerekçesiyle toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminat davası açıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Perplexity AI'ın yanıtlarında, gazetelerin isimlerini veya haberlerini kaynak olarak gösterirken "haber içeriğinden farklı yanlış bilgileri gerçekmiş gibi" sunduğu ve bu durumun da gazetelerin itibarını zedelediği öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times da, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.