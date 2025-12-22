Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlar darbediliyor, başörtüleri zorla çıkarılıyor

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli kadınlara yönelik uygulamalarıyla insancıl hukuku ihlal ettiği aktarıldı.

İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlara yönelik ihlallerine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın esirler avluya çıkarılarak zorla yerlerde oturtuluyor, darbediliyor ve başörtüleri zorla çıkarılıyor. Filistinli kadın esirler ayrıca ses bombaları ve köpeklerle korkutuluyorlar."

Söz konusu saldırılar sırasında bazı kadın esirlerin yaralandıkları aktarılan açıklamada, İsrail'in bu saldırılarını son haftalarda birçok kez tekrarladığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlara yönelik ihlallere karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Filistinli ilgili kurumlar, İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 300 Filistinlinin olduğunu açıklamıştı.