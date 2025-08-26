Parçalı Bulutlu 28.5ºC Ankara
TRT Haber 26.08.2025 14:55

Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında

Milli muharip uçak KAAN, Amerikan basınında gündem oldu. National Interest dergisinde yayımlanan analizde KAAN’ın teknik özellikleri değerlendirildi. Türkiye’nin bu uçakla 5’inci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke konumuna geleceği vurgulandı.

Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında

Dünya, Türkiye'nin gururu, milli muharip uçak KAAN ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Amerikan medyasından National Interest dergisi de KAAN'ı mercek altına aldı.

Dergide KAAN'ın analiz edildiği yazıda, teknik özellikleri sıralandı.

KAAN Amerikan F-35 ve Rus SU-57 savaş uçakları ile karşılaştırıldı.

Analizde, "Gövde ve kanat özellikleri, dahili silah yuvası, KAAN'ın hayalet uçak kapasitesini artırıyor, radara yakalanma riskini azaltıyor" ifadesi kullanıldı.

Milli muharip uçağın, yapay zeka destekli harp kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

KAAN ile Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke olacağı vurgulandı.

"KAAN, Türkiye'nin jeopolitik bildirisi"

Analizde, Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasının ardından milli uçak projesini hızlandırdığı da hatırlatıldı.

"KAAN, Türkiye'nin jeopolitik bildirisi" denildi.

Türk savunma sanayiinin giderek daha bağımsız hale geldiğinin altı çizildi.

KAAN'ın Türkiye'yi kendi kendine yeten ülke konumuna taşıyacağı ifade edildi.

Rus devlet destekli televizyon ağı RT'de de, Türkiye'nin savaş gemisi projelerine dikkat çekildi.

Ağın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kaçıranlar için...Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olacak yeni nesil savaş gemisi üretiyor" ifadesi kullanıldı, projenin ayrıntıları özetlendi.

ABD KAAN Yerli ve Milli Teknolojiler
