TRT Bil Bakalım’dan 1071 Malazgirt Zaferi’ne özel yarışma

TRT’nin sevilen dijital oyun uygulaması TRT Bil Bakalım, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü anısına hazırladığı bir bilgi yarışması etkinliği yayınlıyor. Uygulamanın “etkinlikler” modunda 26-29 Ağustos tarihleri arasında kullanıcılara açık olacak olan yarışmada, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ele alınacak ve bu tarihi olayın detayları katılımcılara aktarılacak. TRT Bil Bakalım, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde, Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı bu önemli zafere dair bilgilerini, bilgi yarışması ile sınamak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anısına özel yarışma

TRT Bil Bakalım’ın “etkinlikler” modunda açılan bu yarışma, 10 sorudan oluşan bir içerikle katılımcıları Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine götürecek. Etkinlik kapsamında, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ele alınacak ve bu tarihî olayın detayları katılımcılara aktarılacak.

Selçuklular ile Bizans arasında gerçekleşen savaşta, Sultan Alparslan’ın uyguladığı Turan taktiği kesin zaferin anahtarı olmuştu. Ayrıca Peçeneklerin taraf değiştirerek Selçuklulara katılması, savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Elde edilen bu büyük zaferle birlikte Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı, Saltuklular gibi ilk Türk beylikleri kuruldu ve Uşak, Süleyman Şah tarafından Selçuklu topraklarına katıldı.

26 Ağustos 1071’de kazanılan Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun Türkleşme sürecini başlatan tarihi bir dönüm noktası olarak etkinlikte derinlemesine işlenecek.

TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

TRT Bil Bakalım’da her hafta yeni etkinlikler

TRT Bil Bakalım, her hafta güncellenen etkinlikleriyle kullanıcılarına keyifli ve rekabet dolu bir bilgi yarışması deneyimi sunuyor. Ücretsiz ve reklamsız olarak erişilebilen bu uygulama; tarih, bilim, coğrafya, sanat, spor, matematik, gastronomi ve yabancı dil gibi birçok kategoride geniş bir soru havuzu sunuyor. Liderlik tabloları ve kazanılan unvanlar sayesinde kullanıcıların motivasyonu artıyor, “usta”, “şampiyon” ve “entelektüel” gibi prestijli unvanlar profillerde sergilenebiliyor.

Tek başına veya rakiplerle yarışma imkanı

Bilgiyi eğlenceyle birleştiren TRT Bil Bakalım, farklı oyun modlarıyla her yaştan kullanıcıya hitap ediyor. “Tek başına” modu, bireysel becerilerin test edilmesini sağlarken, “karşılıklı” modda rastgele rakiplerle veya arkadaşlarla yarışma imkânı sunuyor. Sürekli yenilenen “Etkinlikler” modu sayesinde güncel içeriklere erişim sağlanıyor, özel odalar kurularak aynı anda 10 kişiye kadar yarışma deneyimi yaşanabiliyor.

