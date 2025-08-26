Açık 22.5ºC Ankara
Techtimes 26.08.2025 09:17

Elon Musk, Grok 2.5’i açık kaynak yaptı

Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu Grok 2.5’in açık kaynak olarak yayınlandığını duyurdu.

Elon Musk, Grok 2.5’i açık kaynak yaptı

xAI’nin sahibi Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu Grok 2.5’in açık kaynak olarak yayınlandığını duyurdu.

Böylece kullanıcılar modeli Hugging Face üzerinden indirip bilgisayarlarında çalıştırabilecek ve kodlarını ihtiyaçlarına göre değiştirebilecek.

Musk ayrıca birkaç ay içinde Grok 3’ün de açık kaynak yapılacağını açıkladı. Sürecin Şubat 2026’ya kadar tamamlanması bekleniyor.

Grok 2.5 artık xAI için eski model

xAI temmuz ayında Grok 4 ve Grok 4 Heavy sürümlerini yayınladı.

Buna rağmen Grok 2.5, önceki açık kaynak model Grok 1’e göre önemli iyileştirmeler içeriyor ve mühendislik bilgisi olan kullanıcılar için halen işlevsel bir seçenek sunuyor.

Musk’ın hedefi yapay zekayı herkesin erişimine açmak

Grok’un ilk sürümü 2023’te X kullanıcılarına tanıtıldı. Mart 2024’te ilk açık kaynak paylaşımı yapıldı; Kasım 2024’te ise Grok, X üzerinden sınırlı da olsa ücretsiz erişime açıldı.

Musk, yapay zekanın yalnızca teknoloji devlerinin kontrolünde olmaması gerektiğini vurguluyor ve “AI, tüm insanlığın hizmetinde olmalı” mesajını yineliyor.

ETİKETLER
Elon Musk GROK Yapay Zeka
