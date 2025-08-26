Açık 19.1ºC Ankara
Dünya
AA 26.08.2025 07:15

Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda muhabirleri hayatını kaybeden uluslararası haber ajansları Reuters ve The Associated Press'ten (AP) yapılan ortak açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında korunan bir hastanede gazetecilerin öldürülmesine duyulan öfke paylaşıldı.

Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz

İngiliz haber ajansı Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, Gazze'de 5 gazetecinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hükümet Basın Ofisi Direktörü Nitzan Chen'e hitaben ortak bir açıklama kaleme aldı.

Açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin tam bir açıklama beklendiği belirtilerek, bu saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerden Hüsam el-Mısri'nin Reuters'a, Meryem Ebu Dekka ve Muaz Ebu Taha'nın ise hem AP hem de Reuters'a çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda Reuters foto muhabiri Hatem Khaled'in de yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası hukuk kapsamında korunan bir yer olan hastanede, bağımsız gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeliyiz. Bu gazeteciler, profesyonel olarak orada bulunarak kritik tanıklık etme görevini yürütüyorlardı. İsrail’in yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişine yönelik yaklaşık iki yıldır süren yasağı göz önüne alındığında, onların çalışmaları özellikle hayati önem taşımaktadır."

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırıyı üstlendiği ve inceleme yürüttüğü vurgulanarak, İsrail'in, "Gazeteciler hedef alınmıyor" açıklamasına ilişkin şüphelere yer verildi.

Al Jazeera: Gazze'nin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor
Al Jazeera: Gazze'nin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor

Geçmiş olaylarda İsrail ordusunun kendi kendini soruşturma isteğinin nadiren somut sonuç ortaya çıkardığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum, İsrail'in bilgiyi baskılamak amacıyla canlı yayınları kasten hedef aldığı da dahil ciddi soruları gündeme getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun yürüttüğü incelemenin hızlıca çözülmesi ve net cevaplar vermesi talebinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu ölümler hızlı ve şeffaf bir hesap verilebilirlik talep ediyor. İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında gazeteciler ve sivilleri koruma ve onlara gelecek zararı önlemek için tüm önlemleri alma sorumluluğu bulunuyor. Bir hastanenin vurulması, ardından gazeteciler ve kurtarma görevlileri görevini yaparken ikinci saldırının yapılması, bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili soru işaretleri oluşturuyor."

AP ve Reuters'ın bölgedeki muhabirlerinin güvenliği için elinden geleni yaptığına değinilen açıklamada, İsrail kurumlarına gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarını engelsiz şekilde sağlama çağrısı da yinelendi.

OKUMA LİSTESİ