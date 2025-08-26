Açık 19.1ºC Ankara
Dünya
AA 26.08.2025 07:10

Yunanistan'da ana muhalefet, Meclis'in Filistin gündemiyle toplanmasını istedi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) Lideri Nikos Andrulakis, Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis'e Meclis'in Gazze gündemiyle toplanması istemiyle mektup gönderdi.

Yunanistan'da ana muhalefet, Meclis'in Filistin gündemiyle toplanmasını istedi
[Fotograf: AA]

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andrulakis, Kaklamanis'e gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan trajediye atıfta bulunarak Meclis Genel Kurulunun Gazze gündemiyle toplanmasını istedi.

Mektupta, Gazze'deki durumun aylardır kritik olduğunu vurgulayan Andrulakis, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de on binlerce insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Andrulakis, "Başbakan Netanyahu'nun kendi ifade ettiği üzere İsrail Silahlı Kuvvetleri operasyonlarının amacı artık net. Tek bir amaçları var, Gazze Şeridi'nin tamamen boşaltılması, Filistinlilerin buradan çıkarılması. Bu da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin mevcut tanımına göre etnik temizlik eylemi teşkil etmektedir." dedi.

Filistin'de iki devletli çözümün, barışçıl bir şekilde birlikte yaşamanın tek yol olduğunu ifade eden Andrulakis, "Tüm bu nedenlerle ve Gazze'deki son trajik gelişmelerin ardından sizden Meclis Genel Kurulunu Filistin'deki durumu tartışmak üzere, Yunanistan Parlamentosu'nu 22 Aralık 2015 tarihli Filistin devletinin tanınmasının teşvikine yönelik kararının teyit edilip güncellenmesi ve doğrudan barış görüşmelerinin hemen başlatılması için her türlü çabanın gösterilmesi amacıyla toplanmaya çağırmanızı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail Yunanistan Birleşmiş Milletler
