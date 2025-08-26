Al Jazeera: Gazze'nin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor

Al Jazeera televizyonundan, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ni hedef alan ve 5'i gazeteci 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dünyanın gözleri önünde gazetecilerin sistematik şekilde hedef alınarak öldürülmesi yoluyla Gazze'nin sesinin susturulmasını önlemek için uluslararası baskı ve acil eylem gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki İsrail saldırılarının medya mensupları için en ölümcül savaş haline geldiği ve eşi görülmemiş sayıda gazetecinin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’de şehit edilen gazetecilerimizin kanı henüz kurumadan, İsrail işgal güçleri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame ve beraberindeki gazetecileri katlederek yeni bir suça imza attı. İsrail'in gazetecileri susturma konusundaki ısrarı, Gazze'de işlediği suçları gizleme çabası, gerçeği örtbas etme niyetini açıkça ortaya koymaktadır."

Al Jazeera, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının "gerçeği susturmaya yönelik sistematik bir kampanyanın parçası" olduğunu vurgulayarak bu eylemleri "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel yasal dayanağı olan Roma Statüsü ve savaş döneminde sivillerin korunmasını öngören Cenevre Sözleşmeleri kapsamında savaş suçu" olarak niteledi.

Katil İsrail, Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var.https://t.co/G9dMLOmKUz pic.twitter.com/IE5kudu59n — TRT HABER (@trthaber) August 25, 2025

Reuters, Gazze'de öldürülen gazetecileri için üzüntü duyduğunu açıkladı

İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda kendisi için çalışan 2 gazetecinin öldürülmesi, birinin de yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Reuters'tan yapılan yazılı açıklamada, "Reuters için çalışan kameraman Hüsam el-Mısri'nin, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırıda hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Aynı saldırıda geçmişte Reuters'a çalışan serbest foto muhabiri Muaz Ebu Taha'nın da hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca Reuters'a çalışan foto muhabiri Hatem Khaled de yaralandı. Hüsam ve Muaz'ın sevenleri ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Onları en iyi şekilde destekleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, yaralı foto muhabiri Khaled'e acil tıbbi yardım ulaştırılması için Gazze ve İsrail'deki yetkililerden yardım talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Reuters açıklamasında, "Ayrıca İsrailli yetkililerden bu son saldırılarla ilgili daha fazla bilgi talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

AP'nin, kadın muhabiri de öldürülenler arasında

ABD merkezli haber ajansı The Associated Press de (AP) bölgede kendisi için çalışan 33 yaşındaki Meryem Ebu Dekka'nın öldürülen gazeteciler arasında yer aldığını duyurdu.

AP'den yapılan açıklamada, Ebu Dekka'nın ölümünden duyulan üzüntü ve şok dile getirilerek, "Zor ve tehlikeli koşullarda hayati görgü tanıklıklarını anlatmaya devam eden Gazze'deki gazetecilerimizin güvenliği için yapabildiğimiz her şeyi yapmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve The Associated Press'in (AP) de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.