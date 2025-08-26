Filistin: Yahudilerin Aksa'da boru çalması tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimidir

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'daki statükoya aykırı biçimde Yahudilik inancına göre kutsal sayılan "Şofar" isimli boruyu çalmasına tepki gösterildi.

Mescid-i Aksa'da Yahudi dini ritüellerinden birisinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Mescid-i Aksa’nın avlusunda boru çalınmasını son derece tehlikeli bir adım olarak görüyoruz. Bu durum, Yahudi yerleşimcilerin yaptığı dini ayinlerin devamı olup, Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin yönetimi, fanatik Yahudilerin yaptığı ritüelin Mescid-i Aksa'nın "zamansal ve mekansal olarak bölme girişiminin pekiştirilmesi" şeklinde nitelendirirken, bununla uluslararası hukukun "açıkça ihlal edildiğini" kaydetti.

Birleşmiş Milletler ve tüm ülkelere hitaben, "işgal altındaki Kudüs’te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların korunması için caydırıcı tedbirler alma ve İsrail hükümetinin tek taraflı yasa dışı uygulamalarını durdurmaya zorlama” çağrısında bulunuldu.

Onlarca fanatik Yahudi, sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir fanatik yerleşimcinin, Yahudilik inancına göre kutsal sayılan ve genellikle boynuzdan yapılan "Şofar" isimli boruyu çaldığı görüldü.

Mescid-i Aksa'ya baskın yapan diğer fanatik Yahudilerin ise yerlere kapanarak dini ritüeller gerçekleştirdiği dikkati çekti.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği sırada Filistinlilerin ve Müslümanların Aksa'ya girişini engelliyor.

Mescid-i Aksa'daki statükoya göre, burada sadece Müslümanların ibadet emesine diğer dinlerden kişilerin ise yalnızca ziyaretine izin verilmesi gerekiyor.

İsrail polisinin ise Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Yahudi ritüelleri gerçekleştirdiği provokasyonlarına giderek daha çok göz yumduğu dikkati çekiyor.