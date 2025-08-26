Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2025 06:43

DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine kısıtlı erişim tekrarlayan saldırılarla daha da zorlaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişimleri, tekrar eden saldırılarla daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine kısıtlı erişim tekrarlayan saldırılarla daha da zorlaşıyor
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Bu sabah Nasır Hastanesi'ne düzenlenen iki saldırıda, 4 sağlık çalışanı ve 5 gazeteci dahil en az 20 kişinin hayatını kaybettiğine yönelik bilgi aldıklarını aktaran Ghebreyesus, 50 kişinin yaralandığını ve bunların arasında tedavi gören kritik durumdaki hastaların da olduğunu belirtti.

Saldırılarda, acil servis ve cerrahi ünitesinin bulunduğu hastanenin ana binasının vurulduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Saldırı, acil durum merdivenine zarar verdi. Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, sağlık hizmetlerine mevcut durumda olan kısıtlı erişimleri, tekrar eden saldırılarla daha da zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayarak acil ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenlemişti.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Dünyaca ünlü sanatçılardan Venedik Film Festivali'ne "soykırım" mektubu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:55
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07:17
Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz
07:14
BM: İsrail Gazze'ye insani yardımları engellemeye devam ediyor
07:12
Yunanistan'da ana muhalefet, Meclis'in Filistin gündemiyle toplanmasını istedi
07:09
Trump'tan, "Gazze konusunda 2-3 hafta içinde" sonuç çıkabileceği mesajı
07:08
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ