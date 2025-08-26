Açık 19.1ºC Ankara
Dünya
AA 26.08.2025 06:20

İsrail'in katlettiği gazeteci Meryem Ebu Dekka’nın oğluna vasiyeti: Benim için sakın ağlama

İsrail ordusunun Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka’nın, oğluna “Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı ver” vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail'in katlettiği gazeteci Meryem Ebu Dekka’nın oğluna vasiyeti: Benim için sakın ağlama

Sosyal medyada gazeteci Meryem ve oğlunun fotoğrafıyla yayımlanan vasiyeti, yürekleri dağlayan ifadeler içeriyor.

“Annesinin kalbi, ruhu, Gays oğlum” diye seslenen Ebu Dekka, “Benim için sakın ağlama, çalışkan ol, başarılı ol. Senin büyük bir iş adamı olmanı isterim” ifadelerini kullandı.

Oğluna annesini unutmaması gerektiğini ve onun için her şeyi yaptığını hatırlatan Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dekka, vasiyetinde şu sözlere yer verdi:

“Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı verirsin. Sen benim sevgilimsin, kalbim ve dayanağımsın, ruhum ve oğlumsun. Seninle benim başım dik durur.”

Meryem Ebu Dekka ayrıca oğluna vasiyetinde, namazı aksatmaması gerektiğini, 3 kez “namazın” ifadesiyle vurgulayarak, ibadetin önemini hatırlattı.

Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 6'sı gazeteci en az 59 kişi öldü
Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 6'sı gazeteci en az 59 kişi öldü

Soykırımcı İsrail gazetecileri katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
