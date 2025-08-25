Açık 20.3ºC Ankara
Dünya
AA 25.08.2025 10:58

Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 6'sı gazeteci en az 59 kişi öldü

Katil İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında gazetecilerin de olduğu 59 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 6'sı gazeteci en az 59 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

 


 

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6'sı gazeteci en az 59 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında sağlık çalışanı ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 6'sı gazeteci en az 59 kişi öldü

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısında Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

