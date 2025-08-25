Soykırımcı İsrail hastaneye saldırdı: 6'sı gazeteci en az 59 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

Katil İsrail, Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6'sı gazeteci en az 59 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında sağlık çalışanı ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısında Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.