BBC, AA 25.08.2025 09:40

Vietnam'da yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle 500 binden fazla kişiye tahliye emri verildi

Çin'in ardından Vietnam'da yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarı yapıldı. 586 binden fazla kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Vietnam'da yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle 500 binden fazla kişiye tahliye emri verildi

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle verilen "4. seviye" alarmın ardından Vietnam da teyakkuza geçti.

Vietnam News'ün haberine göre, Vietnam Ulusal Hidrometeorolojik Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle bazı bölgelerde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına karşı uyarı yapıldı.

Bazı nehirlerde yükselen su seviyesi nedeniyle sel riskine karşı "2 ve 3. seviye alarm" verildi.

Savunma Bakanlığı, tayfunun etkileriyle mücadele kapsamında yaklaşık 350 bin kolluk kuvveti ve 8 bin 200 askeri araç görevlendirdi.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda, dün yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle "4. seviye" acil durum ilan edilmişti.

Kajiki Tayfunu, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.

OKUMA LİSTESİ