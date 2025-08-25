Parçalı Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2025 07:01

Gazze'deki hükümet: Kuzeyden güneye yeni bir göç neredeyse imkansız

Gazze Şeridi'nin güneydeki kentlerin, İsrail'in Gazze kentinden sürmeyi planladığı 1,3 milyon Filistinliyi barındıracak kapasitede olmaması nedeniyle yeni bir göçün neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümet: Kuzeyden güneye yeni bir göç neredeyse imkansız

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi genelinde barınma açığının yüzde 96'yı aştığı ve kuzeye yönelik işgal tehditleri nedeniyle de 2,4 milyon insanı yeni bir felaketin beklediği ifade edildi.

İsrail ordusunun, Gazze'ye çadır ve barınma malzemesi girişine izin vereceğini duyurmasından bu yana sadece 10 bin çadırın girdiği, bunun, 250 bin olan çadır ve karavan ihtiyacının sadece yüzde 4'üne tekabül ettiği ifade edildi.

İsrail'in uluslararası kuruluşların çalışmalarına getirdiği engeller nedeniyle halihazırda sınır kapılarında çadır veya barınma malzemesi bulunmadığı, bunun da yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin sıkıntısını katladığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 77'sini kontrol altında tuttuğu kaydedilen açıklamada, güneydeki kentlerin 1,3 milyon Filistinliyi barındıracak kapasitede olmaması nedeniyle yeni bir göçün neredeyse imkansız olduğu vurgulandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in, yüksek patlayıcı maddelerle yerleşim yerlerini yerle bir ederek, her gün katliamlar işleyerek ve insanları açlığa mahkum ederek Gazze kentindeki Filistinlileri güneye sürmeye çalıştığı ifade edildi.

Filistinlilerin aylardır güneye göç etmenin sıkıntısını yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara yeniden aynı hataya düşmeme ve yaşadıkları yerlerden ayrılmama çağrısı yapıldı.

Soykırımcı İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürmüştü.

Avichay Adraee, söz konusu ekipmanların Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını iddia etmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:25
30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz
08:14
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
07:22
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
06:42
Memur zammı bu hafta belli olacak
06:37
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
06:31
Hamas: Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ