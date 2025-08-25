Filistin: İsrail’in Gazze’yi işgali 2 milyon sivili felakete sürükleyecek

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kentini işgal planının, bölgede yaşayan 2 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacağı değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, "Gazze'nin işgali soykırımı ve açlığı derinleştirecek. Kentin yaşam altyapısı tamamen çökecek ve milyonlarca sivili felakete sürükleyecek." ifadeleri kullanıldı.

Gazze’deki açlığın doğal nedenlerden değil, İsrail’in kasıtlı bir politika olarak "savaş silahı" olarak kullandığı kuşatma ve yardımı engellemesinden kaynaklandığı vurgulandı.

"Uluslararası toplumun bu açlığı durdurmaktaki başarısızlığı, ülkelerin ve kurumların ahlaki değerlerini ağır biçimde zedeliyor" sözlerine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler’in dahi İsrail’in Gazze’de açlık suçu işlediğini ilan etmesine rağmen, uluslararası toplumun harekete geçmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun binlerce hayatı kurtaracak bağlayıcı uluslararası adımlar atması çağrısı yapıldı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.