Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Sivil toplum kuruluşu olan Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nün (BEYDER) açıklamasına göre toprakları gasbeden İsrailliler, El Halil, Eriha, Ramallah ve Nablus'a saldırılar gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Eriha kentinin kuzeyindeki Şelal Avce bedevi topluluğu sakinleri, İsraillilerin yeni saldırıları ve provokasyonlarına maruz kaldı.

Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde ise Şekara bedevi topluluğuna düzenlenen baskında İsrailliler, Filistinlilerin evleri arasında dolaştı, onları provoke ederek fotoğraflarını çekti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca Kuzey Ağvar bölgesinde Filistinlilerin tarım arazilerine ulaşmalarını engelledi, bir Filistinli çalışmakta olduğu arazisinden çıkarıldı.

Bölge sakinleri üzerinde baskı oluşturma ve Filistinlilerin topraklarını ele geçirme girişimlerinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin, geçen yıl da aynı bölgede pek çok aileyi evlerinden zorla göç ettirdiği anımsatıldı.

62 yaşındaki Filistinli darbedildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesinde İsrailliler, tarım arazisinde çalıştığı sırada 62 yaşındaki Filistinli Mustafa Melhem'i darbetti.

Darbedilen Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Filistinli aktivist Usame Muhamera, İsraillilerin, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Hamra'da Filistin topraklarını buldozerlerle yerle bir ettiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi raporuna göre, toprakları gasbeden İsrailliler, temmuzda Batı Şeria'da 466 saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 50 aileden oluşan iki Bedevi topluluğu bulundukları yerden zorla göç ettirildi. Ayrıca 15 yeni kaçak yerleşim noktasının kurulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gazze'deki soykırım saldırılarıyla eşzamanlı olarak, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kudüs dahil, Batı Şeria’da, en az 1015 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazlasını da gözaltına aldı.