Ankara
Dünya
Sciencealert 25.08.2025 09:51

Antibiyotik kullanırken kahve içmek zararlı mı?

Yeni bir araştırmaya göre, günlük olarak içilen kahve bazı antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Uluslararası bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, Escherichia coli (E. coli) bakterisinin kafeine verdiği tepkiler incelendi.

Antibiyotik kullanırken kahve içmek zararlı mı?

Araştırmacılar 94 farklı kimyasal maddeyi test ederek bunların bakteri hücrelerinin içine giren ve çıkan maddeleri nasıl etkilediğini analiz etti.

Sonuçlarda, kafeinin özellikle dikkat çektiği belirtildi. Kafein, bakterilerin siprofloksasin gibi bazı antibiyotikleri daha az emmesine yol açtı.

Çalışmada, bu etkinin genetik düzenleyici sistemler üzerinden gerçekleştiği ve Rob adlı proteinin önemli rol oynadığı tespit edildi.

Rob proteininin, kafeinle tetiklenen değişimlerin yaklaşık üçte birinde görev aldığı, bunun da antibiyotiklerin hücre içine girişini azalttığı kaydedildi.

Bilim insanları, bu durumun tam anlamıyla direnç gelişimi olmadığını, ancak “düşük düzeyli antibiyotik direnci” olarak bilinen daha ince mekanizmaların devreye girdiğini vurguluyor.

Bu tür etkiler bakterilerin hayatta kalma şansını artırıyor ve tedavilerin etkinliğini zayıflatabiliyor.

Uzmanlar, çalışmanın laboratuvar ortamında yapıldığını ve insanlarda ne ölçüde benzer bir etki görüleceğinin henüz bilinmediğini hatırlattı.

Ayrıca bu etkinin Salmonella gibi diğer bakterilerde gözlenmediği, yalnızca bazı türlerde ortaya çıktığı ifade edildi.

Araştırma sonuçları, antibiyotik tedavilerinin daha etkili hale getirilmesi için bakterilerdeki genetik ve biyokimyasal mekanizmaların daha detaylı haritalandırılmasının önemine işaret ediyor.

Çalışma, PLOS Biology dergisinde yayımlandı.

İlaç Kahve
