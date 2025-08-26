Açık 19.1ºC Ankara
Dünya
AA 26.08.2025 06:37

Dünyaca ünlü sanatçılardan Venedik Film Festivali'ne "soykırım" mektubu

Yüzlerce yapımcı ve yönetmen, Gazze'deki soykırımı kınaması için Venedik Film Festivali organizatörlerine çağrı yaptı.

Dünyaca ünlü sanatçılardan Venedik Film Festivali'ne "soykırım" mektubu

Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da imzaladığı mektupta, festival ve ana organizatörüne, "Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından yürütülen Filistin'deki etnik temizliği açıkça kınama" çağrısı yapıldı.

Mektupta, festivalin "anlamsız ve içi boş bir gösteri" olmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanarak, geçmişte olduğu gibi "diyalog, aktif katılım ve direnişin" bir alanı olması teşvik edildi.

İmzacılar arasında, yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısının yanı sıra, Cannes'da "Un Certain Regard" ödülünü kazanan Filistinli yönetmenler Arab Nasser ve Tarzan Nasser da bulunuyor.

Etkinliğin ana organizatörü, sanatçıların mektubuna yanıt olarak, festival ve organizasyonun tarih boyunca "toplumu ve dünyayı ilgilendiren tüm en acil konulara duyarlılık ve açık tartışma ortamı sağladığını" savundu.

82. Venedik Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi de yaralandı.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
