AA 25.08.2025 11:44

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerden dini enstrüman provokasyonu

İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Aksa'daki statükoya aykırı biçimde Yahudilik inancına göre kutsal sayılan "Şofar" isimli boruyu çaldı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerden dini enstrüman provokasyonu
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Onlarca fanatik Yahudi, sabah saatlerinden itibaren İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir fanatik yerleşimcinin, Yahudilik inancına göre kutsal sayılan ve genellikle boynuzdan yapılan "Şofar" isimli boruyu çaldığı görüldü.

Aynı şekilde, Aksa'ya baskın yapan diğer fanatik Yahudilerin de yerlere kapanarak dini ritüeller gerçekleştirdiği dikkati çekti.

İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği sırada Filistinlilerin ve Müslümanların Aksa'ya girişini engelliyor.

Mescid-i Aksa'daki statükoya göre, burada sadece Müslümanların ibadet emesine diğer dinlerden kişilerin ise yalnızca ziyaretine izin verilmesi gerekiyor. İsrail polisinin ise Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Yahudi ritüelleri gerçekleştirdiği provokasyonlarına giderek daha çok göz yumduğu dikkati çekiyor.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller arttı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ikinci yılına yaklaşırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" ileri sürmüştü.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

