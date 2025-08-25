Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2025 11:22

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu yine yerinden edilenlerin çadırlarını, evleri ve sivillerin toplandığı alanları bombaladı, insani yardım alabilmek için bekleyen insanlara ateş açtı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Kerame Hastanesi yakınlarında meskun bir evi hedef alan İsrail saldırısında bir baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kent merkezinin kuzeyinde bir fırının yakınındaki evler topçu atışıyla hedef alındı. Saldırıda 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin kuzeyindeki Zerka bölgesinde, güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde ve Cibaliya en-Nezle'de bulunan binalara bubi tuzaklı robotlarla şiddetli saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kissufim Sınır Kapısı yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen gruba düzenlenen topçu saldırıda biri çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Vadi Gazze bölgesinin güneyinde, Selahaddin Caddesi üzerindeki bir yardım dağıtım noktası yakınına açılan ateşte de 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Matar Camii yakınındaki saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'de ilk kez bir insanda "Yeni Dünya vida kurdu sineği" vakası tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 244'e çıktı
12:39
"Uçurumdaki mescit" doğa tutkunları ve dağcıların rotasında
12:16
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite heyecanı yaşayan tüm gençleri tebrik ediyorum
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer Haftası geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır
11:57
BM Raportörü Albanese'den, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef almasına tepki
Kahramanmaraş'ta asırlık Osmanlı macunu geleneğini yaşatıyor
Kahramanmaraş'ta asırlık Osmanlı macunu geleneğini yaşatıyor
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ