Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 26.08.2025 09:07

13 yaşından önce akıllı telefon kullanmak ruh sağlığını geriletiyor

Dünya genelinde 100 binden fazla gencin katıldığı bir araştırma, 13 yaşından önce akıllı telefon sahibi olmanın erken yetişkinlik döneminde ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

13 yaşından önce akıllı telefon kullanmak ruh sağlığını geriletiyor

Bulgulara göre, bu yaş grubunda telefona sahip olanlar 18–24 yaş aralığında intihar düşünceleri, saldırganlık, gerçeklikten kopma, duygusal kontrol kaybı ve düşük öz değer gibi sorunlar yaşıyor.

Araştırma, bu olumsuz sonuçların özellikle erken yaşta sosyal medya kullanımı, siber zorbalığa maruz kalma, uyku düzeninin bozulması ve aile ilişkilerindeki zayıflama ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Örneğin, 13 yaşında telefon sahibi olanların zihinsel sağlık puanı ortalama 30 olurken, 5 yaşında telefon sahibi olanların puanı yalnızca 1 olarak ölçüldü.

Uzmanlardan acil önlem çağrısı

Çalışmayı yürüten Sapien Labs’ın baş bilimcisi Dr. Tara Thiagarajan, alkol ve tütün yasaklarına benzer bir yaklaşımla 13 yaş altındaki çocukların akıllı telefona erişiminin sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Thiagarajan, “Gelişmekte olan zihinler çevrim içi ortamdan daha derin şekilde etkileniyor. Bu nedenle politikacıların ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor” dedi.

Ülkelerin farklı yaklaşımları

Araştırmada, bazı ülkelerin çocukların telefon kullanımını sınırladığı hatırlatıldı. Fransa, Hollanda, İtalya ve Yeni Zelanda okullarda telefon kullanımına yasaklar getirirken, ABD’de New York, Alabama ve Oklahoma gibi eyaletler sınırlama uygulamaya başladı. Hollanda’da yapılan bir resmi çalışma, bu yasakların öğrencilerin odaklanmasını artırdığını gösterdi.

Araştırmacılar, çocukların ruh sağlığını korumak için dört öncelik alanı belirledi:

Dijital okuryazarlık ve ruh sağlığı eğitimini zorunlu hale getirmek.

13 yaş altındaki sosyal medya kullanımını tespit ederek teknoloji şirketlerini sorumlu tutmak.

Sosyal medya erişimini yaşa göre sınırlamak.

Telefon kullanımına kademeli yasaklar getirmek.

Uzmanlar, kesin nedensellik kanıtlanmamış olsa da küresel ölçekte elde edilen bu bulguların görmezden gelinemeyecek kadar güçlü olduğunu vurguluyor.

Erken yaşta akıllı telefon kullanımı, gelecekte bireysel refah ve toplumsal huzur açısından derin sonuçlar doğurabilir.

ETİKETLER
Akıllı Telefonlar Cep Telefonu Ruh Sağlığı
Sıradaki Haber
Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Korsanlık geri mi dönüyor? Boğazlarda 80 korsanlık ve silahlı soygun vakası
09:28
445 milyon liralık kaçak değerli taş operasyonu: 35 gözaltı
09:19
Elon Musk, Grok 2.5’i açık kaynak yaptı
09:03
Küresel piyasalar Trump'ın kararları sonrası negatif seyrediyor
08:42
Üç ülkeden dokumaya elverişli suni deri ithalatına soruşturma başlatıldı
08:55
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldı
Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatıldı
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ