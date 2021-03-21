Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün Dünya'nın yakınından dev bir asteroid geçeceğini açıkladı.

Çapı yaklaşık bir kilometre olan asteroidin, Dünya'nın 2 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.

"2001 FO32" isimli asteroidin bu geçişi oldukça yakın, gök bilimcilere göre "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Ancak geçişin Dünya'yı etkilemesi beklenmiyor.

Asteroidin tahmini hızı, saatte 125 bin kilometre olarak hesaplandı.

Bu asteroit, Güneş etrafındaki açılı ve uzun yörüngesi nedeniyle diğerlerinden daha hızlı hareket ediyor.