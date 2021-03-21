Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dev asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
[Fotoğraf: Getty]
NASA'nın açıklamasına göre, bugün Dünya'nın yakınından bir asteroid geçecek. Gök bilimcilerin "tehlikeli" olarak sınıflandırdığı geçişin Dünya'yı etkilemesi beklenmiyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün Dünya'nın yakınından dev bir asteroid geçeceğini açıkladı.
Çapı yaklaşık bir kilometre olan asteroidin, Dünya'nın 2 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.
"2001 FO32" isimli asteroidin bu geçişi oldukça yakın, gök bilimcilere göre "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Ancak geçişin Dünya'yı etkilemesi beklenmiyor.
Asteroidin tahmini hızı, saatte 125 bin kilometre olarak hesaplandı.
Bu asteroit, Güneş etrafındaki açılı ve uzun yörüngesi nedeniyle diğerlerinden daha hızlı hareket ediyor.
Etiketler: NASA
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