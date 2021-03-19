Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları gerçekleşti. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı erişim sorunundan etkilendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" açıklamasını yaptı.

Sayan, yerli uygulamalar Yaay ve BİP'te herhangi bir hizmet kesintisi olmadığını ifade etti.