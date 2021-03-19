E-Güven Akademi, dijital dönüşüm ve dijital iş süreçlerinin uzmanlarca ele alındığı webinar düzenledi.

Webinarda konuşan Özcan, Türkiye'de dijital dönüşüm başlangıcı aslında elektronik imza olduğunu, bunun başlangıç startup'ında kendilerinin yer almasının gerçekten çok önemli olduğunu söyledi.

"Bu dijital döngünün başlangıcı ve start noktasını oluşturmakta"

Özcan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün ilk başlangıcı hepimizin bildiği noktada 2006 yılında e-Devlet projesiyle gerçekleşti. E-Devlet şu anda yaklaşık olarak Türkiye'de 54 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve 750 kurum kendi içerisinde entegre etti ve milyonlarca insanın esasında çözüm aldığı bir platformu oluşturmakta. Bu platform Türkiye'nin her yerinde kullanılmakta. Bu dijital döngünün başlangıcı ve start noktasını oluşturmakta."

Ayrıca e-imzanın dijital dönüşümdeki yeri, işletmelere ve vatandaşa sağladığı faydalar, kullanım alanları ve uzaktan çalışma süreçlerine katkıları ele alındı.