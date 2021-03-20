Twitter'ın Türkiye'de temsilcilik açma kararı merakla bekleniyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını söyledi.

Sayan, "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici" açıklamasını yaptı.

Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!



Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021

1 Ekim 2020'de Resmi Gazete kararıyla günlük erişimi 1 milyonu aşkın sosyal ağların, Türkiye'de temsilcilik bulundurması kararı alınmıştı.

Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında Türkiye'de temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Bakan Yardımcısı Sayan, "Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sayan, VK'nin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Türkiye'de direkt temsilci ataması yapan ilk platform olduğunu anımsatarak YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu diğer ağların ise idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiklerini söyledi.

Temsilci bildirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de reklam yasağı kararı uygulanmıştı.

Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılması olacak. Pinterest henüz temsilci atamamasıyla bant genişliğinin daraltıması uygulamasıyla karşı karşıya kalabilir.