Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü. Toplantıda vaka artışlarındaki son durum ele alındı ve tedbirler görüşüldü. Bakan Koca, "Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız" açıklamasını yaptı.
Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/B88jP7yAz9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Virüs
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