Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te katıldığı yayında, Doğu Akdeniz'de, kendi kıta sahalarında hem sismik hem da arama sondajları anlamında ciddi faaliyetleri olduğunu söyledi.

"Mısır'ın adımından memnunuz"

Mısır, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de çıktığı hidrokarbon ihalesinde Türkiye'nin kıta sahanlığını dikkate alması konusuna değinen Bakan Dönmez, "Mısır da geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yeni bir ruhsat sahası aramaya açmak üzere ilan etti. Gördük ki bizim deniz yetki alanımıza sınır olacak şekilde, yani saygı gösterecek şekilde bir ruhsat alanı ilan etti. Bundan dolayı tabii memnuniyetimizi ifade etmek isterim" dedi.

"Yavuz, potansiyeli en yüksek bölgelerden birisinde sondaja başlayacak"

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Tuzla Tershanesi'nde 3-4 aylık bakıma alındığını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı malzemelerin yenilenmesi, bazı testlerin ve kalibrasyonlarının yapılması gerekiyor. Ondan sonra inşallah yine tekrar Akdeniz'de çalışmalarına devam edecek. Bu arada Yavuz gemimiz de şu anda Mersin Taşucu'nda, bakımları devam ediyor. Bizim sondaj gemilerine iş çıkarabilmemiz için öncelikle tabii bu 2 boyutlu, 3 boyutlu sismik araştırmaların tamamlanması gerekiyor, onlar sonra ofiste ciddi anlamda bir de değerlendirmeye tabi tutuluyor ve potansiyel lokasyonlar o bölgede belirlendikten sonra da sondajlara başlıyoruz. En kısa süre içerisinde Yavuz gemimiz de yine potansiyeli en yüksek olan bölgelerden birisinde sondaja başlayacak"

"Fatih, nisan ayında keşif amaçlı sondajını yapacak"

Dönmez, Karadeniz'de ilk keşfi, ağustosta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle paylaştığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Milletimizle paylaşmıştık 320 milyar metreküp, yine aynı bölgede diğer alt katmanlara inmek suretiyle ekim ayı ortalarında biliyorsunuz yeni bir keşif daha açıklamıştık ve böylece toplamda 405 milyar metreküplük bir keşfe ulaşmıştık. Sonra 2 tane daha kuyu açtık. Biri Türkali'dir, diğeri de Türkali-2 kuyusu. Bu kuyular da tespit kuyusu olarak adlandırılıyor. Bunlar da aslında bölgenin formasyonunu ve yapısını belirlemeye dönük kuyular. Aynı zamanda aslında buralar üretim kuyusu olarak da ileride kullanacağımız sondajların içerisinde yer alacaklar. Türkali-2 kuyusundaki çalışmalar da bitti. Fatih gemisi Filyos Limanı'nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, 'Kuzey Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah 'Amasra-1' kuyusu olarak isimlendireceğiz, nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak"