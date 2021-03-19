Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 büyük kulübe 8,4 milyar TL kredi desteği
DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Bugün, (4 büyük kulüple) Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz" açıklamasını yaptı.
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