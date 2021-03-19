Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan Yaşlılar Haftası paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Yaşlılar Haftası için paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, Yaşlılar Haftası sebebiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca'nın paylaşımında "Büyüklerimizin gönlü yaşından çok büyük. Yaşlılar Haftası kutlu olsun." sözlerine yer verildi.
Büyüklerimizin gönlü yaşından çok büyük. Yaşlılar Haftası kutlu olsun. pic.twitter.com/RsLSSTm2dx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Sosyal Medya Twitter
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