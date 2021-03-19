Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumunu değerlendirdi.

Milletvekilliğinin anayasa ve kanunlara göre kazanılıp kaybedildiğinin altını çizdi.

Şentop, sürecin CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun dosyasından farklı olduğunu belirtti:

"Son milletvekilliği düşen arkadaşımızın konusu Sayın Berberoğlu dosyasıyla alakası yoktur. Ona hiç benzemez. Çünkü Sayın Enis Berberoğlu meselesi Anayasa'nın geçici 20. maddesiyle ilgili dokunulmazlığın topluca kaldırıldığı bir düzenlemeyle ilgiliydi. Tartışma o noktaydı. Halbuki son milletvekili arkadaşımızın durumu Berberoğlu ile beraber milletvekilliği düşen iki HDP'li milletvekilinin durumuyla aynıdır. O Anayasa'nın 14. maddesindeki hususlarla ilgi ilgili, dokunulmazlığın kazanılamayacağı durumlarla ilgilidir. O ayrı bir tartışma konusudur. Dolayısıyla bu tür kıyaslamaları doğru bulmuyorum. Milletvekilliği Anasaya ve kanunlara göre kazanılır, Anayasa ve kanunlara göre sona erer. Herkesin bunu aklına sokması lazım"