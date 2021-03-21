Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle eğitimlere uzaktan devam ediliyor ancak uygulamalı derslerde sorunlar yaşanabiliyor.

İstinye Üniversitesi, uygulamalı derslerde yaşanan sorunu, teknolojinin imkanlarından faydalanarak aşmayı başardı.

Tıp eğitiminin birebir teması, birebir yaklaştıran bir eğitim olduğunu ve burada bir sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ayberk Kurt, "Bazı çözüm arayışlarına gitmeye çalıştık. Başlangıç olarak biyokimya laboratuvarlarımızı sanal ortamda öğrencilerin deneyimleyebileceği bir hale dönüştürmeye çalıştık." dedi.

Tıp fakültesinde sanal gerçeklik laboratuvarı kuruldu. Böylece uygulamalı dersler öğrenciler için daha anlaşılır hale geldi. Öğrenciler sanal gerçeklik gözlüğünü takarak laboratuvar ortamında uygulamalı derslerin deneylerini gerçekleştirebiliyor.

Deneyleri de sanal ortamda yapabilen öğrenciler, böylece becerilerini artırıyor.

Kamera: Mustafa Oğuz