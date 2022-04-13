Kendi kendine sallanıyor, bebeğin uyku düzeninden ısı değişikliğine, tüm verileri topluyor.

Erzurum'da Bilgisayar Öğretmeni Sonnur Tarhan ve 5 arkadaşı, bebeklerin daha iyi uyuması için akıllı beşik sistemi geliştirdi.

TÜBİTAK'tan 200 bin liralık hibe aldılar

Genç girişimcilerin projesi, TÜBİTAK'tan da destek aldı.

Genç Girişimci Sonnur Tarhan, 200 bin liralık hibe aldıklarını ve bununla projenin ön prototipinin oluştuğunu söyledi.

Akıllı beşikte farklı bütçelere yönelik çözümler bulunuyor. Daha üst seviye olanlarda kamera ve sensörler yardımıyla bebeğe ilişkin sağlık verilerine ulaşabiliyorsunuz.

"Bebeğin ağlamasını, uyku ve vücut sıcaklığı verilerini algılıyor"

Sonnur Tarhan akıllı beşikle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kendi kendine sallanma, bebek ağladığında ses algılama gibi özellikleri mevcut. Görüntü işleme teknolojisi ile bebeğin beşikte olup olmadığını algılayabiliyoruz. Bebeğin uyku verileri, vücut sıcaklığındaki değişikliklerin verileri aileye veri analizi şeklinde sunuluyor."

İsteyenler sistemi tek ya da beşikle birlikte alabilecek.

Gençlerin hedefi 1 yıl içinde seri üretime geçmek ve yurt dışına satış yapmak.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Ertaç Koçak