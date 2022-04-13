Bakan Varank: Rekabetçiliğin anahtarı olan ürünlerde yükseliş var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimindeki güçlü trendin devam ettiğini vurgulayarak, "Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş memnuniyet verici. Türkiye üretimle büyüyor" dedi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretimindeki güçlü trendin devam ettiğini vurgulayan Varank, "Sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık ise yüzde 4,4 artış gösterdi. Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş de memnuniyet verici. Türkiye üretimle büyüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Sanayi üretimindeki güçlü trend devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) April 13, 2022
Sanayi üretimi 2022 Şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylıkta ise yüzde 4,4 artış gösterdi.
Rekabetçiliğin anahtarı olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yükseliş de memnuniyet verici.
Türkiye, üretimle büyüyor! pic.twitter.com/zDpMi6DRpR