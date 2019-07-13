Adını, Türkiye'nin tropik meyve bahçesi olarak duyurdu. Yıllarca tarımıyla anılsa da barındırdığı zenginliğiyle tam bir turizm rotası.

Bunun farkında olan tur operatörleri, acenteler ve turist rehberleri Antalya'nın Gazipaşa ilçesine gezi düzenliyor.

Böylece, rotasını Akdeniz'e çeviren yabancı ziyaretçilere ''temalı turlar'' kapsamında ilçeyi keşfetme imkanı sunuluyor.

Günübirlik turlarla ziyaretçiler, bir günde çok sayıda yer görebiliyor. Ziyaretçiler, ilk durakları Güney Mahallesi'ndeki seralarda, dalından çilek topluyor. Sonraki durak, Nohut Yeri mevkisindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti.

Burada da turistler, arkeolojik eser ve yapıları inceliyor. Doğa harikası Kral Koyu'nda ise tatilciler, devasa delik bir kayanın içinde bulunan koyda denize giriyor.

Turlar sayesinde, Gazipaşa'yı ziyaret eden yabancıların sayısı her geçen yıl artıyor.

Kaynak: TRT Haber