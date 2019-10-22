Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen köyü, ilçe merkezine 32 kilometre mesafede. Bu nedenle olası bir yangına kısa zamanda müdahale şansı olmuyordu.

Sorun, köyün kendi itfaiye ekibini kurması ile çözüldü. Gönüllüler, ihbar geldiği an işlerini bırakıp yangına koşuyor.

Köyün muhtarı Menderes Ayvaz, büyükşehir itfaiye ekibi gelene kadar önlem aldıklarını söyledi.

Haftada bir gün tatbikat

Gerekli eğitimleri alan ekip 16 kişiden oluşuyor. İtfaiye aracı da köy geleneklerine uygun şekilde toplanan para ile alındı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinden bir itfaiye aracı aldıklarını anlatan Ayvaz, "75 bin liraya mal oldu. Bunu da tamamen köylü cebinden verdi" dedi.

Gönüllü itfaiyecilerden her hafta 5'i nöbetçi oluyor. Aracın ve ekipmanın düzenli bakımı yapılıyor.

Aynı zamanda, haftada bir gün tatbikat yapılıyor. Önce muhtara yangın ihbarı geliyor, ardından gönüllüler yola çıkıyor ve yangına müdahale ediyor.

Gönüllü itfaiye ekibi, bugüne kadar toplam 9 yangına müdahale etti.

Haber, kamera: Mehmet Karakaş