Osmanlı döneminde kadınların elbiselerine, yorgan, eşarp ve masa örtülerine işlediği Tokat yazma motifleri sergilendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Emel Ardahanlı'nın Tokat Şehir Müzesi'nde açtığı sergide, 48 parça yazma, eşarp ve masa örtüsü yer aldı.

Sergide, Osmanlı döneminde kadınların elbise, yorgan, eşarp ve masa örtülerinde kullandığı Tokat yazma motifleri, izlenime sunuldu.

Ardahanlı, Tokat yazmacılığının tanıtımını yapmak ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırmak istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Tokat yazmacılığı kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından"

Tokat yazmacılığının 600 yıl öncesine dayandığını belirten Ardahanlı, şöyle konuştu:

"600 yıl kullanılan yazmalardaki desenleri biraz daha modernleştirdim. Geleneksele bağlı kalarak eski motifleri yeni yazmalara işleyerek sergimizi oluşturduk. Tokat yazmacılığı kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından. Bunu yeniden yaşatmaya çalışıyorum. Tokat'ta yazmacılık Osmanlı'dan bu yana kadınların süslenme aracı. Yazmalarda, kıyafetlerde, eşarplarda, yorgan yüzlerinde bu motifler kullanılıyordu. Şimdi tamamen kaybolmak üzere. Ustaların ve Tokatlı kadınların buna sahip çıkması gerekiyor."

Ardahanlı, serginin 1 ay açık kalacağını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA