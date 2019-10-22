Yapımcılığını Sonsuz Kare Yapım'ın üstlendiği "Suveyda" adlı film, Anadolu'da bir köyde yaşayan Hadim'in hafız olma mücadelesi anlatıyor.

Çekimleri Kayseri'nin Bünyan, Talas ve Develi ilçelerinde gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini de Mesut Uçakan üstleniyor.

Filmin oyuncuları arasında Necip Fazıl Belge, Fatih Küçük, Yusuf Duru, Suat Keskin, Mehmet Kefli ve Hülya Akyol yer alıyor.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan filmin, post prodüksiyon çalışmalarının ardından önce ulusal ve uluslararası festivallere katılması daha sonra ise vizyonda izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Bakanlık ve TRT tarafından destekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından desteklenen "Suveyda" filminin 5 hafta süren çekimlerinde sona gelindi.

Suveyda'nın ilginç bir isim olduğunu aktaran başarılı yönetmen Mesut Uçakan, "Bu ismi seçmemdeki sebep, içerisindeki derinlik. Literatürde kalpteki siyah nokta diye geçiyor. Daha mecazi manada metafiziğe açılan kapı diye görülebilir" dedi.

Usta yönetmen, filmin öyküsünü belirlerken Kur'an-ı Kerim'i sevdirmeyi ve sırlarına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.

Suveyda, 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarını anlatıyor. Film, 1928'deki Harf Devrimi sonrasında yaşananları da kapsıyor.

Kaynak: AA