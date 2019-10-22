Kültür Sanat
Bozcaada'da tiyatro festivali 26 Ekim'de başlayacak22 Ekim 2019 Salı 12:16 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 12:34
Bozcaada, 1. Tenedos Tiyatro Festivali'ne hazırlanıyor. 3 gün sürecek festivalde, sürpriz etkinlikler yapılacak.
[Fotoğraf: Getty Images]
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, 26-28 Ekim'de 1. Tenedos Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak.
"Bozcaada'da 3 gün 3 gece tiyatro" temalı festivale Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Turizm işletmecileri Derneği ve işletmeciler destek veriyor.
Oyuncu Yasin Özcan'ın koordinatörlüğünü yaptığı festivalde, Cem Zeynel Kılıç, Özlem Öçalmaz, Kayhan Berkin ve Deniz Karaoğlu izleyiciyle buluşacak.
Festival kapsamında oyunculuk atölyeleri, çocuk oyunları, söyleşiler, konserler ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA