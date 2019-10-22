İlk kez 2001 yılında, İtalya Cumhurbaşkanlığı yüksek himayelerinde İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile Accademia della Crusca arasında yapılan bir anlaşma ile kutlanan İtalyan Dili Haftası, kültür merkezlerinin yanı sıra, elçilikler ve konsolosluklar da dahil edilerek yıldan yıla büyüyor.

21-27 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen, 19. İtalyan Dili Haftası'nda bu yılın teması "Sahnede İtalyanca" olarak belirlendi. İlgili tarihlerde İstanbul ve Ankara'da çok sayıda etkinliğe imza atılıyor.

Bu yılın konusuna istinaden İtalya Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İsviçre Büyükelçiliği, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Casa Italia Derneği, Çankaya Belediyesi, ‘Güler Sanat’ Galerisi, Floransa Rifredi Tiyatrosu ve On Stage Kültür Derneği; Bilkent, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri iş birliğiyle İtalyancanın, müzik sahnesi (Müzikte İtalyanca), film seti veya sinema sahnesi (Sinemada İtalyanca) ve tiyatro sahnesi (Tiyatroda İtalyanca) olmak üzere farklı ancak birbirleriyle bağlantılı üç sahnedeki kullanımı ele alınıyor.

İtalyan kültürüne ilgisi olan herkese kapılarını açan ve 4 Kasım'a kadar sürecek etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TRT Haber