Isparta'da off-road tutkunları, arazi araçlarıyla dağları aştı. Gölcük Mili Parkı ve Sagalassos Antik Kenti'nin bulunduğu eşsiz parkurun tadını çıkardı.

Kent, doğal güzelliği ve çoğrafi yapısıyla off-road yapanların gözdesi haline geldi. Maceraseverler arazi araçlarıyla, 22 kilometrelik parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.

Isparta Davraz Off-Road Grubu Başkanı İslam Antalyalı, parkurun çok sert olduğunu söyledi.

"Yürüyüş grupları zaten bu yol sürekli kullanıyorlar. 4x4 araçlar cross motorlar bu yolu kullanabilirler çok güzel bir yer."

Parkur, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sagalassos Antik Kenti’nde son buldu.

Kaynak: TRT Haber